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        TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 01:18 Güncelleme: 23.12.2023 - 01:18
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        TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
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        IRAK'ınkuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23) acı haberi, Tokat´ın Almus ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

        Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK´lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, şehit oldu. Karaca'nın acı haberi, Tokat´ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Zahide ve Ahmet Karaca çiftinin 7 çocuğundan biri olan Yasin Karaca'nın memleketinde bugün son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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