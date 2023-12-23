TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

IRAK'ınkuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23) acı haberi, Tokat´ın Almus ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK´lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, şehit oldu. Karaca'nın acı haberi, Tokat´ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Zahide ve Ahmet Karaca çiftinin 7 çocuğundan biri olan Yasin Karaca'nın memleketinde bugün son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.