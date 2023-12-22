Yeşilyurt ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

Hacı Y. (65) yönetimindeki 19 KY 415 plakalı traktör, Çırçır mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Yeşilyurt İlçe Hastanesine kaldırıldı.

Hacı Y, buradaki müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

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