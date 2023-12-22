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        Yeşilyurt ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 17:13 Güncelleme: 22.12.2023 - 17:19
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        Yeşilyurt ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

        Hacı Y. (65) yönetimindeki 19 KY 415 plakalı traktör, Çırçır mevkisinde şarampole devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Yeşilyurt İlçe Hastanesine kaldırıldı.

        Hacı Y, buradaki müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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