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        Erbaa Belediyesinden gençlik buluşmaları

        Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, "Bi konuşalım" temasıyla düzenlenen gençlik buluşmaları kapsamında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 11:52 Güncelleme: 22.12.2023 - 12:18
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        Erbaa Belediyesinden gençlik buluşmaları
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        Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, "Bi konuşalım" temasıyla düzenlenen gençlik buluşmaları kapsamında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

        Karagöl, Erbaa KYK Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek, öğrencilerin sorularını yanıtlayıp taleplerini dinledi.

        Karagöl, öğrencilerle bir araya gelip sohbet etmek istediklerini söyledi.

        Geçen yıl da bu programları düzenlediklerini belirten Karagöl, "10 yıl önce ben de öğrenciydim. 2019’da bize bir görev nasip oldu. Sizler gibi öğrencilik dönemlerinden geçerek Erbaa’da, daha sonra Konya’da Mimarlık Fakültesinde okuyarak bu aşamaya geldik. Erbaa ve bölgedeki en genç, Türkiye’deki 4. en genç belediye başkanı olarak 5 senedir görev yapıyorum. Sizler de dışardan geldiniz, kendi şehrinizle kıyaslarınız vardır. Beklentileriniz vardır. Sizlerden farklı bir bakış açısı kazanıp şehrimize farklı bir yön tayin edelim. Başka şehirlerde duyduğunuz konuları burada gerçekleştirebilme ihtimalimiz var mı, bunları konuşmak için gençlerle bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

        Programın sonunda yurtta kalan öğrencilere sinema bileti hediye edildi.

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