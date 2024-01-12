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        Tokat'ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı, 11 kişi yaralandı

        Tokat'ta otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 18:58 Güncelleme: 12.01.2024 - 18:58
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        Tokat'ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı, 11 kişi yaralandı
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        Tokat'ta otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

        G.K. idaresindeki 60 ABB 394 plakalı otomobil, Bedestenlioğlu Mahallesi Mevlana Caddesi Hz. Ömer Camisi yakınlarında, Ü.B. yönetimindeki 60 S 0061 plakalı işçi servisiyle çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile servis aracında bulunan 9 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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