Tokat´ta uyuşturucu operasyonu; 5 tutuklama
TOKAT´ın Erbaa ilçesinde polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5´i tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.
TOKAT´ın Erbaa ilçesinde polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5´i tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erbaa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 gram metamfetamin, 6 gram bonzai, 110 sentetik hap, 3 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5´i tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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