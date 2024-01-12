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        Tokat´ta uyuşturucu operasyonu; 5 tutuklama

        TOKAT´ın Erbaa ilçesinde polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5´i tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 17:02 Güncelleme: 12.01.2024 - 17:05
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        Tokat´ta uyuşturucu operasyonu; 5 tutuklama
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        TOKAT´ın Erbaa ilçesinde polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5´i tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erbaa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 gram metamfetamin, 6 gram bonzai, 110 sentetik hap, 3 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5´i tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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