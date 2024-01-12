Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda N.Y'nin evinde arama yapıldı.

Aramada 363,23 gram uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 975 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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