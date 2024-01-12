Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kamyonun mezarlıkta cenaze namazı kılmaya hazırlanan kalabalığın arasına daldığı, 6 kişinin öldüğü, 21 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin tutuklanan şoförü Cengiz Aksu (46) ile şirket ortakları İbrahim Akçadağ (64) ve tutuksuz Kemal G. (63) hakkında 157 yıldan 262'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

DHA'nın haberine göre kaza, 9 Eylül 2023 tarihinde Andırın'a bağlı Darıovası Mahallesi'ndeki Kavlaklı Mezarlığı'nda meydana geldi. Cengiz Aksu´nun kontrolünü yitirdiği kamyon, 3 araca çarptı.

KALABALIĞIN ARASINA DALDI

Kamyon, araçları önüne katıp kalp krizinden ölen Davut Avan'ın cenaze namazını kılmaya hazırlanan kalabalığın arasına daldı. Kazada; Mustafa Güzeloğlu (65), Osman Önsel (49), Halil Önsel (70), Mehmet Peksoy (69), Tahir Temiz (74) ve Erdoğan Güzeloğlu (37) öldü, 21 kişi yaralandı. Kazanın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan kamyon şoförü Cengiz Aksu tutuklandı.

REKLAM

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada, kamyonun 1 hafta önce yapılan muayenesinde arka servis freni aynı aks üzerindeki tekerler için fren değerleri farkının yüzde 30'dan daha büyük olduğu, bu nedenle ağır kusur verilip muayenesinin onaylanmadığı tespit edildi.

Bunun üzerine şirketin ortakları İbrahim Akçadağ ile Kemal G. de gözaltına alındı. Şüphelilerden Akçadağ tutuklanırken, Kemal G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"FRENE DEFALARCA BASTIM ANCAK TUTUMADI"

Tutuklanan sürücü Cengiz Aksu, savcılık sorgusunda kazadan 4 gün önce 5 Eylül'de işe başladığını, 2 Eylül'de yapılan aracın ağır kusurlu olarak muayeneden geçmediğinden haberinin olmadığını söyledi.

Aracın frenleri ile alakalı herhangi bir sorun olup olmadığını, bakımlarının yapılıp yapılmadığını bilmediğini belirten Aksu, "Olay sırasında kamyonu durdurmak için elimden geleni yaptım. Frene defalarca bastım ancak yükten mi yoksa yoldaki çakıl taşlarından dolayı mı olduğunu bilmiyorum ama fren tutmadı. Kazanın gerçekleşmemesi için elimden gelen her şeyi yaptım, kornaya defalarca bastım, durmak için yolun etrafındaki araçlara çarptım ancak kamyonu durduramadım. Oradaki topluluk ana yolun üzerinde bekliyordu. Ana yolun üzerinde beklemeselerdi böyle bir sonuç ortaya çıkmayacaktı. Kaza esnasında oğlum da yanımdaydı ve insanlara vurmamak için kendimin ve oğlumun canını riske atarak kazanın gerçekleşmesini engellemeye çalıştım ancak engel olamadım. Araç hareket halindeyken kimseye vurmadım ancak kamyon devrilince topluluğun üzerine doğru ilerledi ve şahıslar damperin altında kaldı. Olay yerinde cenaze merasimine gelen şahısların araçları trafik kurallarına aykırı şekilde yol üzerine park edildiği için aracın kontrolünü sağlamakta zorlandım" diye konuştu.