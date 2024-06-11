Tokat'ta 3 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor
Tokat'ta 3 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyor.
Tokat'ta 3 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyor.
Alınan bilgiye göre, kentte son bir haftada vücuduna yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan 3 kişi, Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.
KKKA tanısıyla hastanede tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bu yıl 1 Ocak-11 Haziran arasında vücuduna kene yapıştığı için Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü ile acil servise 400 kişi başvurdu.
Enfeksiyon Hastalıkları Servisine başvuranlardan 30 kişinin tedavi gördüğü, 3 hastanın Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.
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