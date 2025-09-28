Tokat'ta sırtına yorgun mermi isabet eden motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı
Tokat'ta sırtına yorgun mermi isabet eden motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.
Tokat'ta sırtına yorgun mermi isabet eden motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.
M.A. motosikleti ile Ereneler Mahallesi'nde giderken sırtında ağrı hissetti. M.A., 112 sağlık ekiplerinin bulunduğu yere yürüyerek giderek yardım istedi. Sağlık ekipleri, M.A'nın tişörtünü kaldırarak baktıklarında sırtında mermi çekirdeğini gördü.
Sağlık ekipleri, M.A'yı ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.