Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta 68 litre kaçak alkol ele geçirildi

        Tokat'ın Niksar ilçesinde 68 litre kaçak alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 23:30 Güncelleme: 28.09.2025 - 23:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta 68 litre kaçak alkol ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat’ın Niksar ilçesinde 68 litre kaçak alkol ele geçirildi.

        Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda 68 litre kaçak alkol ele geçiren polis ekipleri, olayla ilgili D.C. ve Ö.T. hakkında adli işlem başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Herkes anlaşmayı yapmak istiyor
        Trump: Herkes anlaşmayı yapmak istiyor
        F.Bahçe Kadıköy'de kazandı!
        F.Bahçe Kadıköy'de kazandı!
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        Talisca'ya önce tepki sonra destek!
        Talisca'ya önce tepki sonra destek!
        Keresteyle dövülerek öldürüldü
        Keresteyle dövülerek öldürüldü
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Tokat'ta yürürken sırtına isabet eden mermi ile ağır yaralandı
        Tokat'ta yürürken sırtına isabet eden mermi ile ağır yaralandı
        Tokat'ta sırtına yorgun mermi isabet eden motosiklet sürücüsü hastaneye kal...
        Tokat'ta sırtına yorgun mermi isabet eden motosiklet sürücüsü hastaneye kal...
        Erbaaspor – Kastamonuspor : 2-3
        Erbaaspor – Kastamonuspor : 2-3
        Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Tokat'ta otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 3 çocuk yaralı
        Tokat'ta otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 3 çocuk yaralı
        Tokat'ta otomobil ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 3 çocuk yaral...
        Tokat'ta otomobil ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 3 çocuk yaral...