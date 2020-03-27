Yaşlıları inciten görüntülere tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, yaşlılara yönelik çirkin davranışlarda bulunanlara tepki göstererek, “Sosyal çürümeye neden olan ve temelinde ahlak eksikliğinin olduğu bu kültürel erozyon, geleceğimiz için her türlü virüsten daha tehlikeli bir salgındır” dedi.

Türkiye’de korona virüsü vakalarının görülmesi ile birlikte sokağa çıkmalarına sınırlandırma getirilen 65 yaş ve üzerindeki yaşlıları inciten görüntülere karşı tepkiler artıyor. MHP Tokat Milletvekili Bulut, büyüklerin baş tacı olduğunu belirterek, “Sosyal medyada örneklerini gördüğümüz bazı rezil videolar, kültürümüzün temeli olan yaşlılara ve büyüklerimize saygıyı hiçe sayan bir arsızlığı ve edepsizliği gözümüze soktu. Sosyal çürümeye neden olan ve temelinde ahlak eksikliğinin olduğu bu kültürel erozyon, geleceğimiz için her türlü virüsten daha tehlikeli bir salgındır. Yaşlısını saymayan, edepsizdir, ahlaksızdır. Edep ve ahlak bilmeyenden ne kendine ne millete bir hayır gelmez. Hayır da beklenmez” dedi.

Korona virüsün yakında etkisini kaybetmesini umduklarını ifade eden Bulut, “Havalar ısınıyor, virüsün en büyük düşmanı olan güneş ışınları da imdadımıza yetişecek. Bu süreçte vatandaşlarımızın kurallara sıkı sıkıya uyması gerekmektedir. Biraz daha dişimizi sıkar, alınan tedbirlere riayet edersek salgından en az şekilde etkileneceğiz. Haziran ve Temmuz ayları gerçek anlamda bahar olacaktır. Şimdi tüm planlarımızı ertelemeliyiz. Gün evde ailenizle vakit geçirme günüdür. Kritik eşikteyiz. Aşı üretimi noktasında Türk bilim insanları canla başla çalışıyor. Sanayicilerimiz sağlık kitlerinin hazırlanması noktasında devletimizle işbirliği içerisinde çalışıyor. Halihazırdaki motivasyonla aşı geliştirmeye, solunum cihazı ve yerli tanı kiti üretmeye yönelen Türkiye, geleceğin dünyasının tehditlerine karşı daha hazırlıklı hale gelecek. Varacağımız nokta hepimizi mutlu edecektir” diye konuştu.

Korona virüsünün hayatı aniden durdurucu etkisinin doğrudan reel sektörü vuran sonuçlar ürettiğine dikkat çeken Bulut, “Fabrikalar kapanıyor, insanlar işsiz kalıyor. Böyle bir ortamda tek umut koronanın hızlıca etkisini yitirmesi, hayatın normale dönmesi ve aradaki talep birikimiyle verilerin hızlıca düzelmesidir. Ayrıca bu salgın hastalık sonucunda internet üzerinden alışverişi daha da artırmıştır. Toplumların tüketim alışkanlıklarının değişmesinde önemli rol oynayan korona virüs hastalığı özellikle perakende ve hizmet sektörlerinde günümüzde fiziki mağazalardan alışveriş eden offline hizmet ticareti ve alışverişin online yani mobil uygulama ve elektronik ticaret ortamına geçişini hızlandırdı. Yeni nesil iş modellerinin daha artacağı gelecek dünyasında mobil ve eticaret pazarlarında yükseliş ivmesi geçtiğimiz yıllara göre daha kuvvetli olacak. Şimdi bizim tavsiyemiz insanlarımızın bu gerçeği görerek ticari planlamalarını ona göre yapmalarıdır” ifadelerini kullandı.

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