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Tokat´ta karaca avlayan 3 kişiye 25 bin lira ceza

DHA

Tokat´ta karaca avlayan 3 kişiye 25 bin lira ceza


İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), (DHA)TOKAT´ın Erbaa ilçesinde kaçak olarak karaca avlayan 3 kişi Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalandı. 3 kişiye toplam 25 bin 417 lira para cezası kesildi.
Olay, geçen pazar günü ilçeye 36 kilometre uzaklıktaki Tandırlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yaşandı. 3 kişinin kaçak avcılık yaptığı bilgisi üzerine JASAT timleri harekete geçti. Ekipler K.Ç., H.A.A., M.Ç.´nin ormanlık alanda bir karacayı tüfekle vurduğunu tespit etti. JASAT timleri tarafından yakalanan 3 kişiye Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından karaca avladıkları için 12 bin 229 lira, Umumi Hıfzıssıhha kanununa muhalefetten ise 13 bin 188 lira olmak üzere toplam 25 bin 417 lira para cezası uygulandı. Kaçak avcılık yapan M.Ç. ve H.A.A.´nın tüfeklerine de el konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2021-01-12 12:34:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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