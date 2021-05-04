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4 ilde 600 bin dönüm arazi kapalı sulamaya kavuşacak

DHA

4 ilde 600 bin dönüm arazi kapalı sulamaya kavuşacak


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Yozgat'ta yapımı devam eden Süreyya Bey Barajı'nın tamamlanmasıyla Yozgat, Çorum, Amasya ve Tokat´ta 600 bin dönüm arazinin kapalı sulama yöntemiyle sulanacağını söyledi.
AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, beraberinde DSİ Şube Müdürü Ali Çetinkaya ile birlikte, Tokat´ın Zile ilçesi ile Yozgat´ın Çekerek ilçesi arasında çalışmaları devam eden, kapalı sulama sistemi boru döşeme çalışmalarını yerinde inceledi. Kapalı sulama sisteminin bölgeye en güvenli şekilde getirilmesi için kullanılan CTP tipi borular, yaklaşık 24 kilometre uzaklıktaki barajdan bölgeye sulama suyu transferini sağlayacak. Çapı 3 metre 80 santim olan borularla saniyede 16 metreküp, tam kapasitedeyken 25 metreküp sulama suyu araziye taşınacak.
AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan Süreyya Bey Barajı'ndan en büyük faydayı sağlayacak illerden birisinin Tokat olduğunu belirterek, "Bir milyar 300 milyon metreküp sulama kapasitesine sahip bir baraj. Hem enerji hem sulama alanında faaliyette bulunacak. Buranın sulama projesi de üç kısım halinde ihale edilecekti. Birinci kısım daha önceki yıllarda ihale edildi, yüzde 60'ı tamamlandı. İkinci kısım da geçen yıl itibariyle ihale edilerek bu yıl yer teslimi yapıldı. Şu anda müteahhit firma çalışmaları devam ediyor. Bu kısmın tamamlanmasıyla birlikte ikinci kısmın Zile ilçesinde 50 bin dönüm araziyi basınçlı sulamaya kavuşturmuş olacağız. Aynı zamanda diğer illeri de kapsıyor bu proje, ikinci kısmı da Yozgat ilimiz sınırları içerisinde. İkinci kısmın bitmesiyle 100 bin dönümün üzerinde bir alanı sulamış olacağız. Projenin tamamı bittiği zaman üçüncü kısımla birlikte bittiği zaman dört ilimizde yaklaşık 600 bin dönüm araziyi kapalı sulamaya kavuşturmuş olacağız" dedi.
'BÜYÜK ORANDA SU TASARRUFU YAPMIŞ OLACAĞIZ'
Kapalı sulama sistemi ile vahşi sulamayı terk ettiklerini söyleyen Arslan, "Kapalı sulamayla basınçlı sulamayla daha verimli, daha sağlıklı, daha güzel, güvenilir gıda ürünlerini elde edeceğiz. Vahşi sulamaya göre büyük oranda su tasarrufu yapmış olacağız. Yani şu anda dünyada suyun önemi her geçen gün artıyor. Önümüzdeki 50 yılda da gıda en kritik ürünlerden biri olacak. Petrolden, dolardan, altından daha değerli bir ürün olacak" diye konuştu.DHA-Ekonomi Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-05-04 11:52:10

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