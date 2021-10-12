Tokat’ta kardeşlik futbol turnuvası

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Tokat’ta, “2021 Tokat Kardeşlik Futbol Turnuvası” başladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ve Tokat Gençlik Merkezi işbirliği ile futbol turnuvası düzenlendi. TOGÜ öğrenim gören uluslararası öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen turnuva Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin santra atışı ile başladı. Turnuva 1226 Ekim 2021 tarihleri arasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stadyumu'nda devam edecek.

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