Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tokatlı Mehmet Emin Coruş dünya ikincisi! Huawei XMAGE 2025 Ödülleri sahiplerini buldu

        Huawei XMAGE 2025 Ödülleri sahiplerini buldu

        Tokatlı fotoğrafçı Mehmet Emin Coruş, 2025 Huawei XMAGE Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri'nde dünya ikincisi seçilerek 'Yılın Fotoğrafçısı' finalistleri arasına girdi. Coruş'un yeni doğmuş bir manda buzağısını korumaya çalışan bir çiftçi ile yavrusuna bakan anne mandayı konu alan karesi büyük beğeni topladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2025 - 11:46 Güncelleme: 13.11.2025 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokatlı Mehmet Emin Coruş dünya ikincisi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2017 yılından beri düzenlenen Huawei XMAGE Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri'nin 2025 yılı kazananları, Paris'teki Grand Palais'de düzenlenen törenle açıklandı. 170'ten fazla ülkeden yüz binlerce eserin katıldığı yarışmada, Tokatlı fotoğrafçı Mehmet Emin Coruş, dünya ikincisi seçilerek 'Yılın Fotoğrafçısı' finalistleri arasına girdi.

        Mehmet Emin Coruş, bu önemli başarıyı Tokat'ın Pazar ilçesinde çektiği fotoğrafla elde etti.

        Ödüle layık görülen kare; yeni doğmuş bir manda buzağısını soğuktan korumak için barınağa taşıyan bir çiftçiyi ve onları gözlerini yavrusundan ayırmadan takip eden anne mandayı konu alıyor.

        REKLAM
        Mehmet Emin Coruş, 'Yeni Hayat'
        Mehmet Emin Coruş, 'Yeni Hayat'

        Coruş'un fotoğrafı, insan, hayvan ve doğa arasındaki saf bağı ve sessiz iş birliğini yansıtması nedeniyle jüri tarafından övgüye layık görüldü.

        Coruş'un fotoğrafçılık yolculuğu, Tokat'taki bir fırın ustası olarak çalışırken kendisine hediye edilen bir Huawei telefonla başladı. Daha önce 2021 ve 2022 yıllarında XMAGE Ödülleri Türkiye ayağında birincilikler kazanan Coruş, bu yıl elde ettiği küresel ikincilik ile başarısını uluslararası arenaya taşıdı.

        'Yılın Fotoğrafçısı' finalisti AC Chen Guanhong
        'Yılın Fotoğrafçısı' finalisti AC Chen Guanhong

        Ödül törenine katılamayan Mehmet Emin Coruş, kaydettiği videoda, “Bir zamanlar hamur yoğururken, köyde gezerken hayal kurardım. Şimdi o hayaller, bir Huawei telefonun kamerasından dünyaya uzanıyor. Bu ödül, sadece bana değil; elindekilerle yetinmeyip, kalbiyle üreten herkese ait. Bazen kilometreler ötesinden bir ışık yakarsın. Bugün bu ışığı ulaştırmada adeta bir fener olan Huawei’ye ve bana inanan herkese teşekkür ederim” diyerek törende bulunan katılımcılara seslendi.

        'Yılın Fotoğrafçısı' finalisti Gheorghe Popa
        'Yılın Fotoğrafçısı' finalisti Gheorghe Popa

        TÜRKİYE'DEN İKİ İSİM DAHA LİSTEDE

        Huawei XMAGE Ödülleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'den yoğun ilgi gördü.

        Koray Özpalamutçu, Garfield İzmir
        Koray Özpalamutçu, Garfield İzmir

        Mehmet Emin Coruş'un küresel ikinciliğinin yanı sıra, Türkiye'den fotoğrafçılar Hürdoğan Keskin ve Koray Özpalamutçu da seçkiye girerek dünyanın en iyi 100 fotoğrafı arasında yer alma başarısını gösterdi.

        Hürdoğan Keskin, Yıldırım
        Hürdoğan Keskin, Yıldırım

        2017'den bu yana yaklaşık 5 milyon fotoğraf başvurusuna ulaşan Huawei XMAGE Ödülleri, mobil fotoğrafçılığı demokratikleştirmeyi amaçlıyor.

        Yarışmanın 2025 jürisinde, Pulitzer ödüllü fotoğrafçılar ve Paris Photo Direktörü Florence Bourgeois gibi alanında saygın isimler yer aldı. "Yılın Fotoğrafçısı" seçilen üç büyük ödül sahibine, gelecekteki projelerini desteklemek amacıyla 10.000 ABD Doları tutarında ödül takdim edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Huawei XMAGE 2025 Ödülleri
        #TOKAT
        #Mehmet Emin Coruş
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Arkadaşını kalbinden bıçakladı! Kurye cinayetinde ifade ortaya çıktı!
        Arkadaşını kalbinden bıçakladı! Kurye cinayetinde ifade ortaya çıktı!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        Kapı arkasından cinayet!
        Kapı arkasından cinayet!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        "Para istemedi"
        "Para istemedi"
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        Talisca'ya yeni talip!
        Talisca'ya yeni talip!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Aşk vaadiyle milyonluk vurgun!
        Aşk vaadiyle milyonluk vurgun!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Melisa katilini şikayet etmiş! Seri cinayette sıcak gelişme!
        Melisa katilini şikayet etmiş! Seri cinayette sıcak gelişme!
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kamyonetten indi 2 kere darp etti!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kamyonetten indi 2 kere darp etti!