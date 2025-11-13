2017 yılından beri düzenlenen Huawei XMAGE Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri'nin 2025 yılı kazananları, Paris'teki Grand Palais'de düzenlenen törenle açıklandı. 170'ten fazla ülkeden yüz binlerce eserin katıldığı yarışmada, Tokatlı fotoğrafçı Mehmet Emin Coruş, dünya ikincisi seçilerek 'Yılın Fotoğrafçısı' finalistleri arasına girdi.

Mehmet Emin Coruş, bu önemli başarıyı Tokat'ın Pazar ilçesinde çektiği fotoğrafla elde etti.

Ödüle layık görülen kare; yeni doğmuş bir manda buzağısını soğuktan korumak için barınağa taşıyan bir çiftçiyi ve onları gözlerini yavrusundan ayırmadan takip eden anne mandayı konu alıyor.

Mehmet Emin Coruş, 'Yeni Hayat'

Coruş'un fotoğrafı, insan, hayvan ve doğa arasındaki saf bağı ve sessiz iş birliğini yansıtması nedeniyle jüri tarafından övgüye layık görüldü.

Coruş'un fotoğrafçılık yolculuğu, Tokat'taki bir fırın ustası olarak çalışırken kendisine hediye edilen bir Huawei telefonla başladı. Daha önce 2021 ve 2022 yıllarında XMAGE Ödülleri Türkiye ayağında birincilikler kazanan Coruş, bu yıl elde ettiği küresel ikincilik ile başarısını uluslararası arenaya taşıdı.