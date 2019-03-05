TOKİ 50 bin sosyal konut yapıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda düzenenlen TOKİ 53 bin 626 sosyal konut ve 130 tesisin açılışı ile 50 bin yeni sosyal konutun tanıtım töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, alt gelirli vatandaşlara aylık 388 TL ile 20 yıl vadeli konut başvuruları yapılabileceğini bildirdi. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor? TOKİ başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

TOKİ'NİN 50 BİN KONUT PROJESİNİ MÜJDESİ

Kabataş'ta inşallah muhteşem bir liman yapıyoruz. Artık oradan deniz taşımacılığında yeni bir iletişim ağını kuruyoruz. Beyoğlu Piyalepaşa meydanında yeraltı otoparkı, gençlik merkezinin inşası da sürüyor. Önümüzdeki dönemde İstanbul'la birlikte Beyoğlu'nu da nice hizmetlerle tanıştıracağız. TOKİ'nin 50 bin yeni sosyal konut projesinin müjdesini veriyoruz. Yarın Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığıyla talep toplamaya başlıyoruz. Talep toplama işi 45 gün sürecek. Bu konutların bir başka özelliği de yatay mimariyle inşa edilecek olmalarıdır. Öyle 10-15-20-30 kat yok.

ALT GELİRLİLERE AYLIK 388 TL İLE 20 YIL VADELİ KONUT

İnsanların toprakla yeşille irtibatını en üst düzeyde tutacak şehirlerimizi geliştiriyoruz. 140 projeyle 50 bin yeni sosyal konutun ihalesini gerçekleştireceğiz. Proje bedeli 10 katrilyon lira bedeli olan bu konutlar inşa edilecek. Fiyatları 116 bin lira ile 399 bin lira arasında değişecek. Alt gelir gruplarında taksitler 388 liradan başlayacak ve 20 yıl olacak. Kuralar çekilecek ya nasip! Orta gelir grubuna yönelik olarak taksitler 759 liradan başlayacak ve 15 yıla kadar vade imkanı.

TOKİ KONUT BAŞVURULARI YARIN BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut sahibi olmak isteyen vatandaşların yarından itibaren başvuruda bulunabileceğini açıkladı.

TOKİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yarın Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığı ile son başvuru tarihine kadar müracaat ederek konut sahibi olabilmek için başvuruda bulunabilecekler.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

ALT GELİR GRUBU ve EMEKLİ BAŞVURU ŞARTLARI



Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;



T.C. vatandaşı olması,

Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 4.800 TL olarak uygulanmaktadır.),

Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması,

gerekmektedir.



Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;



1. Kategori olan“Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin” ,

2. Kategori olan“En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın”

3. Kategori olan “Emekli Vatandaşlar”ın

4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının”

başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.



BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER



Başvuru sahipleri,

Kimlik Fotokopisi,

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları “Hak Sahipliği Belgesi”

Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),

Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı, İbraz edeceklerdir.