        Haberler Bilgi Gündem TOKİ 500 bin konut ilçeleri açıklandı! TOKİ konutları hangi ilçelerde yapılacak? TOKİ İstanbul'da (Anadolu-Avrupa) nerede, hangi ilçede kaç konut?

        TOKİ 500 bin konut ilçeleri açıklandı! TOKİ 500 bin konut hangi ilçelerde yapılacak?

        Türkiye genelinde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesinde son gelişmeler takip ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği talimat sonrası illerde uygun araziler belirlenirken, 1+1 ve 2+1 tipinde, modern ve afetlere dayanıklı konutlar için çalışmalar hız kazandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya başta olmak üzere birçok kentte hangi ilçelere konut yapılacağı merak edilirken, başvuru süreci sürerken projeye dair örnek daire planları ve metrekare seçenekleri de araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

        Giriş: 18.11.2025 - 00:36 Güncelleme: 18.11.2025 - 00:36
        TOKİ’nin 500 bin konutluk yeni projesinde gözler inşa edilecek bölgeler ve örnek dairelere çevrildi. Ulaşım ve altyapıya yakın, Hazine ve belediye arazilerinin değerlendirilmesiyle oluşturulan yeni yerleşim alanlarında 55, 65 ve 80 metrekarelik daireler için hazırlıklar sürüyor. Özellikle İstanbul’da hangi ilçelerde konut yükseleceği büyük merak uyandırırken, kura sürecinin ardından vatandaşların uygun fiyatlı, güvenli ve modern evlerine kavuşması planlanıyor. İşte merak edilenler...

        İSTANBUL, ANKARA, ANTALYA VE DİĞER İLLERDE TOKİ EVLERİ HANGİ SEMTLERDE YAPILACAK?

        TOKİ 500 bin konutun yapılacak ilçeler belli oldu. Konutlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel mahalle dokusuna uygun inşa edilecek.

        Projede en fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Bu doğrultuda 81 ilde 500 bin konutun yükseleceği ilçeler de netleşti.

        En fazla konutun planlandığı şehirlerde, şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konut hayata geçirilecek. Bu şehirlerden birinci sırada yer alan İstanbul'da, 100 bin sosyal konut, Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek.

        TOKİ EVLERİ İL VE İLÇELERİ İLE SAYILARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Ankara'da 30 bin 823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere 21 ilçede yapılacak.

        İzmir'de ise 21 bin 20 konutun yapılacağı ilçeler, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olarak belirlendi.

        Bursa'da 17 bin 225 konut, Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde yer alacak.

        Konya'da 15 bin konut, Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde yapılacak.

