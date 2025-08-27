Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ arsa satışı devam ediyor: TOKİ 30 ilde 312 arsa satışını ne zaman yapacak, vade ve peşin alma ödeme seçenekleri neler, arsalar nerede?

        TOKİ arsa satışı devam ediyor: TOKİ 30 ilde 312 arsa satışını ne zaman yapacak?

        TOKİ, 30 farklı ilde toplamda 312 arsayı satışa çıkarıyor. İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek açık artırmalarda alıcılar, tercih ettikleri arsayı yüzde 25 peşinatla 48 ay vadeyle ya da yüzde 40 peşinatla 36 ay vadeyle ödeme seçeneğiyle satın alabilecek. Müzayede salonuna gelemeyen vatandaşlar ise çevrim içi sistem üzerinden teklif verebilecek. Peki, TOKİ'nin 312 arsa satışı hangi tarihlerde ve hangi adreslerde yapılacak? İşte konuya dair tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2025 - 12:14 Güncelleme: 27.08.2025 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ, 30 ilde toplam 312 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek müzayedelere çevrim içi olarak da katılma imkânı sunuluyor fakat internet üzerinden başvuru işlemleri, açık artırmadan bir iş günü önce sona erecek. Bunun yanı sıra katılımcıların, arsanın değerine göre belirlenen teminat bedelini yatırmaları şart. Bu tutar 100 bin liradan başlayıp 50 milyon TL’ye kadar çıkabiliyor. İşte TOKİ’nin 30 ilde 312 arsa satışıyla ilgili tüm detaylar…

        2

        TOKİ 30 İL 312 ARSA SATIŞI NE ZAMAN, NEREDE?

        TOKİ 312 arsayı 10 Eylül 2025 tarihinde saat 10.30'da yapacak. İnternet üzerinden de teklif verilebilecek açık artırma şu adreslerde gerçekleşecek:

        - İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

        - Ankara Bilkent ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara

        3

        KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

        Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL

        Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL

        Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL

        Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL

        Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL

        Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için (Diyarbakır Bağlar – Tekirdağ Çorlu Kemalettin hariç) 10.000.000-TL,

        Diyarbakır ili Bağlar ilçesinde tek lot olarak satışa sunulan 2 taşınmaz için toplam 50.000.000-TL,

        Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Kemalettin mahallesinde tek lot olarak satışa sunulan 5 adet taşınmaz için toplam 20.000.000-TL katılım teminatı yatırılması gerekiyor.

        4

        ÖDEME PLANI NASIL?

        1. seçenek: Yüzde 25 peşin, 48 ay vade.

        2. seçenek: Yüzde 40 peşin, 36 ay vade.

        5

        ARSALAR NEREDE?

        Diyarbakır, Şanlıurfa, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Yalova, İzmir, Muğla, Aydın, Balıkesir, Manisa, Mersin, Antalya, Afyonkarahisar, Kocaeli, Bolu, Ankara, Eskişehir, Çorum, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Elazığ, Hatay, Erzurum, Aksaray, Adıyaman, Batman, Muş.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2. Minguzzi olayında kan donduran ifadeler
        2. Minguzzi olayında kan donduran ifadeler
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Eşinin katlettiği Neşe'nin yürek yakan mesajı!
        Eşinin katlettiği Neşe'nin yürek yakan mesajı!
        Lizbon'da tarih yazalım!
        Lizbon'da tarih yazalım!
        Başkent'te yaşanmıştı! Asfalt zorbaları tutuklandı!
        Başkent'te yaşanmıştı! Asfalt zorbaları tutuklandı!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Fransa'da yeni siyasi kriz
        Fransa'da yeni siyasi kriz
        "Putin-Trump diyaloğu dünyayı değiştirecek"
        "Putin-Trump diyaloğu dünyayı değiştirecek"
        Carlos Cuesta ısrarı!
        Carlos Cuesta ısrarı!
        “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktora soruşturma
        “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktora soruşturma
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        Almanya’da 'sosyal devlet' yapısına makas
        Almanya’da 'sosyal devlet' yapısına makas
        Eşinin kim olduğu merak konusu oldu
        Eşinin kim olduğu merak konusu oldu
        Memur zammı Resmi Gazete'de
        Memur zammı Resmi Gazete'de
        Baba-oğulun katil zanlısı yakalandı
        Baba-oğulun katil zanlısı yakalandı
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        Macron'dan Netanyahu'ya mektup
        Macron'dan Netanyahu'ya mektup
        Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?
        Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?