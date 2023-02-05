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TOKİ İzmir kura çekimi için geri sayım başladı!

İzmir TOKİ kura çekilişi sonuçları için geri sayım başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında 250 bin konutun hak sahipleri belirleniyor. Şubat ayı çekiliş takviminin yayınlanmasının ardından TOKİ İzmir kura çekimi tarihi belli oldu. İzmir TOKİ kura çekimi ile 241 bin 58 kişinin başvurduğu 12 bin 400 konut için gerçekleştirilecek. İşte, TOKİ İzmir kura sonuçlarının açıklanacağı tarih...

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  • TOKİ İzmir kura sonuçları için geri sayım! 2023 İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün yapılacak?

    TOKİ İzmir kura çekimi tarihi, Şubat ayı kura takviminin yayınlanmasının ardından netleşti. İzmir TOKİ kura çekimi ile tarihin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 14 ilçede toplam 12 bin 400 adet 2+1 ve 3+1 konutun hak sahipleri belirlenecek. İşte, TOKİ İzmir kura sonuçları tarihi...
  • TOKİ İzmir kura sonuçları için geri sayım! 2023 İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün yapılacak?

    YENİ TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINLANDI!

    5 - 6 Şubat: Kütahya

    7 - 8 Şubat: Afyonkarahisar

    6-13 Şubat: İzmir

    11 Şubat: Edirne

    12 Şubat: Kırklareli

    13-14 Şubat: Tekirdağ
  • TOKİ İzmir kura sonuçları için geri sayım! 2023 İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün yapılacak?

    İZMİR TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    İzmir'in 14 ilçesinde toplmada 12 bin 400 adet evin ’Konut Hak Sahibi Belirleme Kurası’ 6 ile 13 Şubat günleri arasında Sabancı Kültür Merkezi’nde yapılacak.
  • TOKİ İzmir kura sonuçları için geri sayım! 2023 İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün yapılacak?

    İZMİR KONUTLARI VE SAYILARI

    İzmir merkezde 3 bin 479 konut,

    Menemen’de bin 500 konut,

    Torbalı, Aliağa, Dikili ve Bergama’da 1000 konut,

    Güzelbahçe’de 750 konut,

    Seferihisar, Kemalpaşa ve Tire’de 500 konut,

    Urla ve Selçuk’ta 300 konut,

    Kiraz’da 271 konut,

    Kınık’ta 200 konut

     

    Karaburun’da 100 konut inşa edilecek.
  • TOKİ İzmir kura sonuçları için geri sayım! 2023 İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün yapılacak?

    İZMİR TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    TOKİ İzmir kura çekimi sonuçları canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirilecek. TOKİ YouTube hesabından çekilişler canlı olarak takip edilebilecek.

    TOKİ İzmir kura çekimi sonuçları yalnızca E-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek. 

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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