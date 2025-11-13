TOKİ ödeme planı 2025: TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuru ücreti ne kadar ve ödeme planı nasıl?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak adlandırılan 'Yüzyılın Konut Projesi' 500 bin konut için başvuruları 10 Kasım Pazartesi günü T.C kimlik numarasının son rakamına göre alınmaya başladı. TOKİ başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlar, başvurularını e-Devlet'ten veya Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla yapabiliyor. 81 ilde hayata geçirilecek projeyle uygun ödeme planları ile 1+1, 2+1 konutlar kura çekiminin ardından teslim edilecek. Bu kapsamda TOKİ ödeme planı ve peşinat miktarı gündemdeki yerini aldı. Peki, "TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuru ücreti ne kadar, ödeme planı nasıl olacak?" İşte 2025 TOKİ aylık ödeme planı ve başvuru ücreti...
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. Henüz başvuru yapmayan vatandaşlar, TOKİ başvuru ücreti ve peşinat tutarını araştırmaya başladı. Türkiye genelinde inşa edilecek konutların, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun şekilde yapılması planlanıyor. Sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak olan taksit ödemeleri ise, memur maaş artışı oranına göre güncellenecek. Peki, "TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuru ücreti ne kadar, peşinat ne kadar, ödeme planı nasıl oluyor?" İşte TOKİ konut peşinatı...
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru ücreti 5 bin TL olarak belirlendi. Şehit Yakını ve Terör Malullerinden başvuru bedeli alınmayacak.
TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
YÜZDE 10, PEŞİN 240 AY VADE
“Ev Sahibi Türkiye” sloganı kullanılan kampanya kapsamında 81 ilde TOKİ eliyle 500 bin konut inşa edilecek. Proje ile yüksek konut/kira fiyatlarının da dengelenmesi hedefleniyor. Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
-18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.
-Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.
-Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. )
-Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.
-Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.