TOKİ İstanbul kura çekilişi, Yenikapı´da bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde başladı. Dün ve bugün Başakşehir Kayabaşı'ndaki 2+1 ve 3+1 toplam 4 bin 467 konutun sahipleri belirlendi. Yarın ise Silivri'deki TOKİ konutları sahiplerini bulacak. Silivri'nin ardından ise Tuzla ve Başakşehir Ayazma / Hoşdere konutları için kura çekilişi yapılacak. TOKİ İstanbul kura çekilişine dair detaylar haberimizde...

TOKİ KAYABAŞI KURA SONUÇLARI

26 - 27 Temmuz'da Yenikapı´da bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılan Kayabaşı kura çekilişinde 2+1 ve 3+1 toplam 4 bin 467 TOKİ konutu sahibini buldu. Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25'i emeklilere, yüzde 10'u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlere, yüzde 5'i ise engellilere ayrıldı.

TOKİ Kayabaşı kura çekiliş sonuçları asıl ve yedek olarak listelenerek kamuoyu ile paylaşıldı. Kayabaşı kura sonuçlarını aşağıdaki listeden görebilirsiniz.

KAYABAŞI 2+1 TOKİ KONUTLARI SORGULAMA SAYFASI

NOT: 3+1 dairelerin kura sonuçları henüz siteye yüklenmedi. Sonuçlar yüklenir yüklenmez sorgulama ekranı haberimizde olacak.

TOKİ SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDE, SAAT KAÇTA?

28 Haziran 2019 Cuma günü yani yarın yapılacak Silivri'deki TOKİ evleri için kura çekilişi saat 10.00'da Başakşehir'de bulunan Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde başlayacak. Silivri'de 2+1 ve 3+1 olmak üzere toplam 685 kişi ev sahibi olacak.

TOKİ TUZLA VE AYAZMA/HOŞDERE KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

500 konutluk TOKİ Tuzla kur çekilişi 1 Temmuz saat 10.00'da Ümraniye'deki Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde yapılacak.

2 Temmuz saat 10.00'da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde ise 311 konutlu Ayazma ve 337 konutlu Hoşdere kura çekilişleri yapılacak.

TOKİ BAŞKANI BULUT'TAN AÇIKLAMA

Kayabaşı kura töreninde konuşan ve son 16 yılda 843 bin 798 konut rakamına ulaşıldığını, yaklaşık 3,5 milyon kişinin nitelikli barınma ihtiyacını karşılandığını hatırlatan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "Toplu Konut İdaresi, konut yapımında ve gelir düzeyi düşük dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasında ve şehirlerin yenilenmesinde önemli görevler üstlenmiştir. 50 bin yeni sosyal konut üretilmesi kapsamındaki projelerimiz hızla devam etmektedir. Şimdiye kadar 37 projenin konut kuraları çekilerek 18 bin 52 hak sahibi belirlenmiştir. 19 Ağustos itibariyle kura çekim işlemleri bitirilmiş olacak" diye konuştu.

50 bin yeni sosyal konut hamlesi kapsamında İstanbul´da toplamda ilk etapta 5 projede 6 bin 300 sosyal konut inşa edileceğini belirten Ömer Bulut, "Konutların 3 bin 300´ü 2+1, 3 bini ise 3+1 olarak planlanmıştır. Bu konutların yüzde 10´u şehit ve gaziler, yüzde 5´i engelliler, yüzde 25´i emekliler için ayrılmıştır. Bugün, 2+1 büyüklüğündeki 2 bin 338 konutun hak sahipleri noter çekilişi ile belirlenecek. Yarın da 2 bin 129 adet 3+1 konutların kurası çekilecek. Toplamda bugün ve yarın 4 bin 467 hak sahibi belirlenmiş olacaktır. İstanbul´da 6 bin 300 konuta toplamda 318 bin 480 başvuru olmuştur. TOKİ olarak bu manada yeni projeler geliştiriyoruz. Bu projelerin İstanbul´a hayırlı olmasını diler, şimdiden vatandaşlarımızın sağlık, sıhhat ve huzur içinde bu konutlarda oturmalarını temenni ederim" ifadelerini kullandı.