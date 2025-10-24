Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de düzenlenen "Yüzyılın Konut Projesi Programı"nda projenin detaylarını açıkladı. Bu kapsamda 100 bin konut İstanbul'a yapılacak; konutlar 1+1 ve 2+1 şeklinde olacak. Konutlar 1 milyon 800 bin TL'den başlayacak, yüzde 10 peşinatlı, 240 ay vadeli, aylık 6 bin 750 lira taksitle satış yapılacak. Gençlere, emeklilere, gazi ve engelli vatandaşlara özel kontenjan ayrılacak. İşte, TOKİ 81 İlde 500 Bin Konut Projesi hakkında tüm detaylar