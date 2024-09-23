TOKİ yüzde 25 indirim ne zaman başlıyor? 2024 TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru şartları ve tarihleri
TOKİ peşin ödemede yüzde 25 indirim kampanyası için beklenen gün geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan kampanyanın detayları belli oldu. Bakan Kurum'un açıklamasına göre TOKİ'den ev ve iş yeri satın alanlar, borç bakiyesinin peşin kapatılması durumunda yüzde 25 oranında indirimden faydalanabilecek. Peki, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman başlıyor, nasıl başvurulur, şartları nelerdir? İşte, 2024 TOKİ yüzde 25 indirim başvuru şartları ve kampanya hakkında detaylı bilgiler…
TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşların ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlanacak. Borcunun tamamını ya da bir kısmını kapatmak isteyen de yine aynı oranda indirim alabilecek. Konu ile ilgili açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan geldi. İndirim kampanyasından yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahipleri ise TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru ekranı ve şartları için arama motorlarına yöneldi. Peki 2024 TOKİ yüzde 25 indirim ne zaman başlıyor, nasıl başvurulur, şartları nelerdir?
TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
TOKİ'den satın alınan ve ödemeleri devam eden konut/iş yerleri için peşin ödemede yüzde 25 oranında indirim kampanyası, bu yıl 23 Eylül-18 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Buna göre, başvurular bugünden itibaren alınmaya başlıyor.
TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahipleri, 23 Eylül-18 Ekim 2024 tarihleri arasında satış işlemlerinin gerçekleştiği bankaya başvuruda bulunabilecek.
Vatandaşlar ödemeleri gereken tutarı da bankadan öğrenebilecek.
Kampanya tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde, vatandaşlar yüzde 25'lik indirimden yararlanamayacak.
TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
TOKİ’den ev ve iş yeri satın alanlar, borç bakiyesinin peşin kapatılması durumunda yüzde 25 oranında indirimden faydalanabilecek.
2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar satılmış konutların sahipleri, geri ödeme taksitleri en geç 2023 yılı Haziran sonu itibarıyla başlayanlar ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olan vatandaşlar kampanyaya başvurabilecek.
Kampanyanın duyurusunu sosyal medya hesabı üzerinden yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlayacağız. Ayrıca borcunun en az yüzde 25'ini kapatmak isteyen de yine aynı oranda indirim alabilecek. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
KISMİ ÖDEMEYE DE İNDİRİM KOLAYLIĞI
Borcun tamamını kapatamayacak olan alıcılar da kalan borç bakiyesinin yüzde 25 ve daha fazlasını ödemek isterlerse yine yüzde 25 indirimden faydalanabilecek.
TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI
Konut ve iş yeri sahiplerinin başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu bulunmamalı.
Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve işyeri sahiplerinin; bankaya giderken site yönetiminden alacakları ‘borcu yoktur’ belgesi ve ilgili belediyeden alacağı emlak beyan değerini gösterir belgeyi de yanında götürmesi gerekiyor.
İndirimden faydalanırken kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları bankalardan destek alabilecek.
Kampanya tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde, vatandaşlar yüzde 25’lik indirimden yararlanamayacak.
TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM HESAPLAMA
TOKİ taksit ödeme planı e-Devlet yada TOKİ'nin internet adresinden öğrenilebilecek. e-devlet üzerinden hesaplama yapacak olanlar, ilk olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) internet adresinde giriş yaptıktan sonra 'Konut / İş Yeri Taksit Ödeme Planı ve Emlak Vergisi Sorgulama' ekranında tıklayacaklar. Ardından TOKİ iş yeri ya da konut taksit planı görüntülenebilecek.