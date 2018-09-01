Toluca - Santos Laguna düellosu

Toluca ve Santos Laguna, 02 Eylül 2018 Pazar günü Meksika Liga MX Apertura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Toluca 10 puanla 8. sırada, Santos Laguna 14 puanla 3. sırada bulunuyor. Toluca son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Santos Laguna son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 730. İddaa'da Toluca kazanır 1.80, berabere biter 3.00, Santos Laguna kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Toluca son hafta oynanan Santos Laguna maçında 1-1 berabere kaldı.

Santos Laguna, Toluca karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Toluca, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Toluca, kendi sahasında 8 gol attı, 4 gol yedi.

Santos Laguna, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Santos Laguna, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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