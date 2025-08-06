Tom Barrack'tan Suriye açıklaması

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Şam Uluslararası Havalimanı'nın rehabilitasyonu ve yeni tesislerin inşası için kurulan konsorsiyumda Katar'dan UCC ile Türkiye'den Cengiz ve Kalyon gruplarının yer aldığını belirterek, ülkenin barış ve refah yolunun bölgesel ortaklarla birlikte şekilleneceğini ifade etti.

Barrack, Şam'daki imza törenine katılmasının ardından X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, "Müreffeh ve barışçıl bir Suriye'nin geleceği, Suriye ve yeni Şam Uluslararası Havalimanı için yap-işlet-devret projesini kazanan Katar'ın UCC'si ile Türkiye'nin Cengiz ve Kalyon grupları gibi bölgesel ortaklarının elinde." değerlendirmesinde bulundu.

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ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarının kaldırılmasıyla bugün Şam'daki imza törenine katılmaktan mutluluk duyduğunu belirten Barrack, "Toparlanmaya giden yol, güvenlik ve istikrar temelinin oluşturulmasıyla başlamalı, ardından hükümet sistemleri ve en sonunda da girişim ve refah gelmelidir." ifadesini kullandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın katılımıyla, Suriye Sivil Havacılık Otoritesi ile Türkiye'den Kalyon İnşaat, Cengiz İnşaat, TAV İnşaat, Katar'dan UCC ve ABD'den Assets Investments şirketleri arasında 4 milyar dolar tutarında stratejik işbirliği anlaşması imzalanmıştı.