Tom Cruise'un 25'inci Tokyo ziyareti prömiyerle taçlandı

Bir süredir Ana de Armas ile aşk yaşadığı iddia edilen Hollywood yıldızı Tom Cruise’un başrolünde yer aldığı, merakla beklenen Mission: Impossible - Final Reckoning filminin dünya turnesi, Japonya’da düzenlenen görkemli prömiyerle başladı.

Tokyo’da gerçekleşen etkinlik, sadece Cruise’un değil, aynı zamanda yardımcı oyuncular Hayley Atwell, Simon Pegg, Pom Klementieff, Greg Tarzan Davis ve yönetmen Christopher McQuarrie’nin katılımıyla adeta yıldızlar geçidine dönüştü.

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Cruise, prömiyerden kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Tokyo'da küresel turnemize başlamak ne büyük bir onur. Bu inanılmaz şehre tam 25'inci ziyaretim. Bu film, serinin gerçek bir doruk noktası ve bu gece seyircilerin gösterdiği sevgi hepimiz tarafından hissedildi"

Ünlü oyuncu, daha önce Japon hayranlarına seslendiği özel mesajında ise heyecanını şu sözlerle dile getirmişti; "Japonya, Mayıs ayında geliyorum! Hepinizi tekrar görmeyi gerçekten dört gözle bekliyorum. 'Görevimiz Tehlike – Son Hesaplaşma'yı güzel Tokyo şehrine getiriyorum. Yakında görüşmek üzere. Teşekkür ederim"