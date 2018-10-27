Tondela - Vitoria Setubal maçı heyecanı

Portekiz Premier Lig maçında Tondela ile Vitoria Setubal, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:00. Tondela 6 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Vitoria Setubal 8 puanda ve 11. sırada. Ev sahibi Tondela, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Vitoria Setubal son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 482 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tondela kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.80, Vitoria Setubal sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Tondela son hafta oynanan Vitoria Setubal maçında 1-0 yenildi.

Vitoria Setubal ise Tondela karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Tondela, 4 gol attı ve 3 gol yedi.

Vitoria Setubal, dış sahada 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vitoria Setubal 2 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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