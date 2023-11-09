Yapay zekâ piyasayı alt edebilir mi? Mükemmel bir para kazanma makinesi arayışındaki hedge fonlar bunun beklediklerinden daha zor olduğunu fark ediyor. Bloomberg Businessweek Türkiye'nin haberi...

Volen Group, veri bilimi alanında en iyi zekalardan bazılarına sahip. Hedge fonun kurucu ortağı ve CEO’su, eski bir nükleer fizikçi olmanın yanı sıra aynı zamanda internet dünyasının öncü isimlerinden biri. Merkezini stratejik bir biçimde Berkeley’de dünya çapında bir makine öğrenimi merkezine yakın şekilde konumlandıran firma, böylece yapay zekâ alanındaki en son gelişmelere erişim sağlayabiliyor.

Şirket, yönettiği 5 milyar dolarlık varlıkla piyasayı nasıl alt edeceğini kendi kendine öğrenen bir yapay zekâ geliştirmeye çalışan fonlardan biri olarak biliniyor. Volen CEO’su, teknolojinin, Hollywood, sağlık hizmetleri ve diğer birçok sektörü tehdit etmeye başladığını ayrıca bu yılın hisse senedi rallisini başlatmasıyla birlikte birilerinin bu hedefe ulaşmasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

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CERN nükleer araştırma laboratuvarının deneyimli isimlerinden Michael Kharitonov yaşanan gelişmeleri, “Bu yaklaşımın daha verimli olduğu bir alandan diğerine kanıtlanıyor. Finans kendi zorluklarına sahip, ancak zaman içinde bu zorluklar aşılabilir” diyor. Şu ana dek böyle bir başarı elde edilemedi. Yatırımcıların yapay zekâ alanına para dökmesinin “ironik” olarak tanımlanması, teknolojinin yıllardır yatırımcılık işini çözmekte zorlanıyor olmasından ileri geliyor.

Makineler karmaşık piyasalarda şaşkına dönebiliyor ve değişken trendler karşısında hazırlıksız yakalanabiliyor. Ve finans, şaşırtıcı bir şekilde bu teknolojinin diğer alanlarda temelini oluşturan veri okyanusundan yoksun olabilir.

Yapay zekâ kullanan 12 fonu izleyen Eurekahedge Endeksi, son beş yıl için genel hedge fon endeksini yaklaşık 14 puan geride bıraktı. Küçük ölçekli yapay zekâ fonlarının getirilerini izleyen bir varlık yönetim firması olan Plexus Investments’e göre; bunların sadece yüzde 45’i kendilerini karşılaştırdıkları göstergelerden daha iyi bir performans gösteriyor.

Bu durum, yapay zekânın diğer alanlarda yerini sarsmasını izleyen herkes için hayal kırıklığı gibi görünse de insanların hisse senedi performanslarından o kadar da farklı değil. Plexus Kıdemli Analisti Andreas Vogel, yapay zekâ performansıyla ilgili, “Bugün yapay zekâ ve makine öğrenme, geleneksel portföy yöneticileriyle yarışabilir durumda” diyor. Diğer bir deyişle maliyetli portföy yöneticilerini işe almanıza gerek yok, bir bilgisayar size benzer sonuçlar verebilir.

Yapay zekâyı savunanlar, piyasayı alt etmeyi değil sadece hafif bir avantaj elde etmeyi amaçladıklarını söylüyorlar ancak bu avantaj Wall Street’te milyarlar kazandırabilir. Uç taraflarda yer almak yerine sürekli olarak baz senaryoda kalmayı hedefleyen bu yaklaşım, piyasaların ‘Moneyball’ı olarak nitelenebilir.

Kharitonov bu stratejiyi, “Finans piyasalarında yüzde 50’lik kısımdan sadece biraz daha iyi performans göstermek sizi çok başarılı yapabilir” şeklinde açıklıyor.

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