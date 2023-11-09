YAĞMUR BAŞLADI! Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur ve fırtına uyarısı! Bu iller dikkat: Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu bugün nasıl?

YAĞMUR BAŞLADI! Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur ve fırtına uyarısı! Bu iller dikkat: Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu bugün nasıl?

Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Ege gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Kuzey Ege kıyıları, Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Marmara ve Karadeniz'de hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Tekirdağ, Kırşehir ve Yozgat çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kuzey Ege kıyıları, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Yağmurlu 16° Ankara Kısmen Güneşli 20° İzmir Parçalı Bulutlu 22° Antalya Parçalı bulutlu 23° Trabzon Yağmurlu 22° Bursa Yağmurlu 13° Adana Parçalı bulutlu 27° Diyarbakır Parçalı bulutlu 21° Gaziantep Parçalı bulutlu 23° Ağrı Parçalı bulutlu 15°

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Hava sıcaklığının Marmara ve Karadeniz'de hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların, Kuzey Ege kıyıları, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.