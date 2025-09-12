Toplanan inek sütü miktarı yüzde 3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, temmuzda yıllık bazda yüzde 0,3 yükselerek 946 bin 158 ton oldu. Ocak-temmuz döneminde ise 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 0,7 artışla 6 milyon 715 bin 968 tona yükseldi.

İçme sütü üretimi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 artışla 127 bin 164 ton oldu. Bu yılın 7 ayında da içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 8,4 artışla 958 bin 122 tona çıktı.

Yoğurt üretimi, temmuz 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 4,4 artarak 135 bin 276 tona çıkarken, ocak-temmuz döneminde yıllık bazda yüzde 3,9 artışla 795 bin 838 tona ulaştı.

İnek peyniri üretimi temmuzda yıllık bazda 3,2 yükselişle 70 bin 21 tona, ocak-temmuz döneminde yüzde 2 artışla 484 bin 172 tona yükseldi.

Söz konusu ayda ayran ve kefir üretimi yüzde 10 artışla 97 bin 689 tona çıktı. Tereyağı ve sade yağ üretimi de yüzde 12,1 artışla 8 bin 954 ton oldu. Ocak-temmuz döneminde ayran ve kefir üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 584 bin 445 tona, tereyağı ve sade yağı üretimi yüzde 10,6 yükselişle 67 bin 40 tona ulaştı.