Toplu taşıma araçları ve öğrenci servislerinde koronavirüs denetimi- İSTANBUL

AA

Beylikdüzü ve Esenyurt'taki denetimlerde polis ekipleri, belirlenen sayıdan fazla yolcu taşıyan sürücülere para cezası uyguladı.Polis ekipleri denetimler sırasında D-100 Karayolu'nda, Büyükçekmece istikametine seyir halinde olan bir toplu taşıma aracını durdurdu.Araçtan inen sürücü, yolcuların orta ve arka kapıdan zorla bindiğini öne sürerek, polisten yolculara da para cezası kesmesini istedi.Polis, sürücüye 3 bin 180 lira para cezası kesti.Okul servislerini de maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyaran polis ekipleri, kurallara uymayan servis sürücülerine de para cezası uyguladı.