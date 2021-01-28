İngiltere Premier Lig'de heyecan bu akşam devam ediyor. Avrupa'da gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan Tottenham Liverpool maçı saat 23:00'de başlayacak...

TOTTENHAM LIVERPOOLMAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere'de 20. hafta maçına sahne olacak Tottenham Liverpool maçı bu akşam 23:00'dE başlayacak ve Ssports'dan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER



Tottenham: Hart, Tanganga, Sanchez, Alderweireld, Davies, Winks, Sissoko, Lamela, Bale, Lucas, Vinicius

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Henderson, Robertson; Wijnaldum, Shaqiri, Thiago; Mane, Salah, FirminoT