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Toyota elektrikli kamyon satışa sunacak

Japon otomotiv üretici Toyota, ABD pazarına yönelik elektrikli kamyon geliştirdiğini bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, kamyonun yakıt hücreli olacağı ve 2021'in ilk yarısında tanıtılacağı kaydedildi

Toyota elektrikli kamyon satışa sunacak
Reuters

Elektrikli ticari araç model geliştirme yarışına Japon otomotiv üreticisi Toyota da katıldı. Yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın elektrikli kamyon modeli yakıt hücreli olacak ve ilk etapta ABD'de satışa sunulacak.

Toyota'nın söz konusu geliştirme çalışmalarını Hino Motor ile birlikte yapacağı da edinilen bilgiler arasında.

Japon üretici geçtiğimiz yıl da Japonya marketi için 25 ton sınıfında bir elektrikli kamyon geliştireceğini duyurmuştu. Toyota'nın ABD'de satışa sunacağı kamyonun 2021'in ilk yarısında tanıtılacağı belirtildi.

Toyota haricinde, Nikola ve Tesla gibi girişimler ile VW ve Daimler gibi geleneksel üreticiler de elektrikli ağır ticari araç çalışmaları yürütüyor.

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