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Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 31 Ocak-2 Şubat 2021 tarihleri arasında üretime ara vereceğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında pandemiden dolayı yaşanan 7 haftalık üretim duruşuna rağmen 217 bin araç üreten Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, bu araçların 180 binini ihraç etti.

Şirketin 2021 yılında ise 247 bin adet araç üreterek bunun 197 bini ihraç etmeyi hedeflediği belirtildi. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin, 2020 yılında Amerikalı bağımsız araştırma şirketi JD Power tarafından Avrupa ve Afrika bölgesindeki en iyi fabrika seçilerek “Altın Fabrika - Golden Plant” ödülüne layık görüldüğü bilgisi verildi.