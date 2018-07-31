TP-Link Archer VR2800 / TL-WPA7510 KIT / NC450 inceleme

İnternet evlerin hiç şüphesiz vazgeçilmezi. Sadece sosyal kullanım için değil, güvenlik noktasında da kritik önem taşıyan internet, doğru bileşenleri bir araya getirdiğinizde evinizi akıllı eve dönüştürecek imkanlar vadediyor. TP-Link'in Archer VR2800, TL-WPA7510 KIT ve NC450 ürünlerini test merkezimizde ağırladık ve hepsini bir arada kullandık.

TP-Link Archer VR2800 inceleme

Eğer interneti evinizin hemen her yerine ulaştırmak istiyorsanız, muhakkak güçlü bir modeme ihtiyacınız olacak. TP-Link'in Archer VR2800 ürünü, hem modem hem de router olarak kullanılıyor. 5 GHz bandında 2167 Mbps ile ve 2.4 GHz bandında 600 Mbps çalışan Archer VR2800, ev kullanımı için (hatta ofisler için bile) son derece etkin çözüm sunuyor.

Wi-Fi'ın en güncel standardı 802.11ac Wave 2 desteği sunan ürün, bu sayede hem yüksek hızda veri akışı sağlıyor hem de veriyi daha geniş alanlara yayıyor. Böylece evde internetin ulaşmadığı yerleri minimuma indirebilirsiniz. TP-Link Tether uygulaması sayesinde modemi herhangi bir Android ya da iOS cihazdan yönetmek de mümkün. Modem ayarlarına bilgisayardan girmekle uğraşmak istemiyorsanız, uygulama üzerinden kolayca erişebilirsiniz. Hatta siz evde yokken interneti kapatabilir, açabilir veya kısıtlayabilirsiniz...

TP-Link TL-WPA7510 KIT inceleme

İki adaptörden oluşan TL-WPA7510 KIT, evde internetin ulaşmadığı noktalara internet sağlamak için kullanılıyor. Adaptörlerden birini ethernet kablosu ile modeme, diğerini ise internetin erişmesini istediğiniz alandaki prize takıyorsunuz. Bu sayede elektrik hattı üzerinden modeminizin bir nevi klonu oluşuyor ve internet prize bağlı adaptör üzerinden ister kablolu ister de kablosuz olarak paylaşılıyor. 1000 Mbps'ye kadar yüksek veri aktarım hızı sunan TL-WPA7510 KIT, takıldıktan sonra kolayca çalıştırılıp eşleştiriliyor. Kullanımı bir hayli kolay olan cihaz, internetin ulaşmadığı odalara yüksek hızlı internet sağlamak için biçilmiş kaftan.

TP-Link NC450 inceleme

Diğer TP-Link ürünleriyle tamamen uyum içinde çalışan NC450'yi internete bağladıktan sonra iOS veya Android'li akıllı telefon ya da tabletiniz üzerinden tpCamera uygulamasını indirerek kullanabilirsiniz. Evinizde ister kapıyı gören bir noktada güvenlik için, ister yan odada uyuyan çocuğunuzu takip etmek için kullanabileceğiniz NC450, 360 derece hareket kabiliyeti sunuyor.

720p HD görüntü sunan kamera, yatay olarak 360 derece, dikey olarak ise 150 dereceye kadar hareket edebiliyor. 26 metreye kadar gece görüşü sunan cihaz, bu özelliği sayesinde karanlık ortamlarda bile gayet başarılı sonuç veriyor. Hareket ve ses algılama özelliği de sunan cihaz, anlık bildirim yapabiliyor veya e-mail gönderebiliyor. Örneğin siz evde yokken kapının açıldığını algılayan cihaz, hemen size e-mail atıyor. Bu noktada ev içinde birileri varsa onları uyandırmak için cihazın ses çıkarmasını da sağlayabilirsiniz. 128 GB'a kadar microSD kart desteği sunan NC450, görüntüleri ister video ister de fotoğraf olarak kaydetmenize de olanak sağlıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ