Trabzon'da gürültülü egzoz kullanan 7 sürücüye 28 bin 448 lira ceza uygulandı
Trabzon'da gürültülü egzoz kullandıkları belirlenen 7 sürücüye 28 bin 448 lira para cezası verildi.
Trabzon'da gürültülü egzoz kullandıkları belirlenen 7 sürücüye 28 bin 448 lira para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 27-29 Ekim arasında il ve ilçe merkezlerinde trafik ekiplerince gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerce gürültülü egzoz kullanan 7 sürücüye 28 bin 448 lira ceza uygulandı.
Sürücülerin ceza puanları düşürülürken, araçlar trafikten men edildi.