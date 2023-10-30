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        Trabzon'da gürültülü egzoz kullanan 7 sürücüye 28 bin 448 lira ceza uygulandı

        Trabzon'da gürültülü egzoz kullandıkları belirlenen 7 sürücüye 28 bin 448 lira para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 12:26 Güncelleme: 30.10.2023 - 12:26
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        Trabzon'da gürültülü egzoz kullanan 7 sürücüye 28 bin 448 lira ceza uygulandı
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        Trabzon'da gürültülü egzoz kullandıkları belirlenen 7 sürücüye 28 bin 448 lira para cezası verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 27-29 Ekim arasında il ve ilçe merkezlerinde trafik ekiplerince gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce gürültülü egzoz kullanan 7 sürücüye 28 bin 448 lira ceza uygulandı.

        Sürücülerin ceza puanları düşürülürken, araçlar trafikten men edildi.

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