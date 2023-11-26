Trabzon'da bir kişi rüzgarda savrulan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu

Trabzon'da kuvvetli rüzgar nedeniyle uçan apartman çatısının, yoldan geçen kişinin yanına düşmesi cep telefonuyla kaydedildi.

Şalpazarı ilçesinde öğle saatlerinde şiddetini artıran rüzgar nedeniyle Kireç Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatısı koparak ana yola düştü.

Park halindeki iki otomobilin zarar gördüğü olay anında yoldan geçen bir kişi, düşen çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kısa süre trafiğe kapanan yol, yapılan çalışmanın ardından yeniden açıldı.

Öte yandan olay anı, çevredeki bir esnaf tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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