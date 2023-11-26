Trabzon'da Kovid-19 sebebiyle vefat eden doktorun adı laboratuvara verildi

Trabzon'da, Kovid-19 salgınında ölen 42 yaşındaki Uzm. Dr. Nizar Türker'in adı, Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi Merkez Laboratuvarı'na verildi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, düzenlenen törenle Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi Merkez Laboratuvarı'nın adının Uzm. Dr. Nizar Türker Laboratuvarı olarak değiştirildiği bildirildi.

Açıklamada, törene merhum doktorun babası, ablası ve eşinin de katıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Nizar Türker, 2012-2016 yılları arasında Trabzon Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'nde, 2016 'dan vefatına kadar SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde biyokimya uzmanı olarak görev yaptı. Evli ve üç çocuk babası olan Türker, 20 Kasım 2021'de Kovid-PCR laboratuvarında aktif çalıştığı dönemde Kovid-19 enfeksiyonu sebebiyle 42 yaşında vefat etti. Onun anısını yaşatmak için Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi Merkez Laboratuvarının adı Uzm. Dr. Nizar Türker Laboratuvarı olarak değiştirildi."