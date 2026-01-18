Rize, Gümüşhane, Giresun ve Artvin'de 404 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Rize, Gümüşhane, Giresun ve Artvin'deki 404 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.



Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.



Çayeli ilçesinde 28, İkizdere'de 22, Çamlıhemşin'de 7, Kalkandere'de 4, Derepazarı'nda ise 1 olmak üzere 62 köy yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresi ekipleri, 47 iş makinesi ve 103 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.



Rize Belediyesi ekipleri de bazı mahallelerde tuzlama ve yol temizleme çalışması yaptı.



Öte yandan, Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda kar yağışının ardından görülmeye değer manzaralar oluştu.



- Gümüşhane



Gümüşhane'de 128 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.



Valilikten yapılan açıklamada, il merkezinde 45, Kürtün'de 28, Torul'da 25, Şiran'da 24, Köse ilçesinde ise 6 köye ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Bu arada şehrin en eski yerleşim yeri tarihi Süleymaniye Mahallesi, kar yağışının ardından beyaza büründü.



-Giresun



Giresun'da kar yağışının ardından 161 köy yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, il merkezinde 18, Alucra'da 30, Bulancak'ta 18, Çamoluk'ta 8, Çanakçı'da 3, Dereli'de 7, Doğankent'te 7, Espiye'de 20, Görele'de 9, Şebinkarahisar'da 31, Tirebolu'da 8 ve Yağlıdere'de 2 köy ile ulaşım sağlanamıyor.



Ekipler, kapalı köy yollarının ulaşma açılması için çalışmalarına devam ediyor



- Artvin



Artvin'de aralıklarla etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara neden oluyor.



Valilikten alınan bilgiye göre, il merkezinde 7, Yusufeli'nde 12, Borçka'da 8, Ardanuç'ta 21, Şavşat'ta 4 ve Murgul ilçesinde 1 olmak üzere 53 köye ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresi ekipleri, 34 iş makinesi ile köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor.



Karayolları ekipleri de Şavşat-Ardahan kara yolundaki Sahara Geçidi'nde tuzlama ve kar çalışması yürütüyor.



- Trabzon



Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahalle yollarını açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.



Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı 122 personel ve 100 iş makinesi, kent genelinde buzlanma riski bulunan noktalarda tuzlama çalışmazı yapıyor.



- Ordu



Ordu'da kar yağışı sonrası orta ve yüksek kesimler beyaza büründü.



Ekipler, özellikle yüksek rakımlı ilçelerde etkili olan kar yağışı sonrası kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.



Kentte kar yağışı dolayısıyla 600 personel, 417 araç ve iş makinesinin çalışmalarda yer aldığı belirtildi.



- Bayburt



Bayburt'ta kar sabah saatlerinde etkisini sürdürdü.



Bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.



Bayburt Belediyesi, İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam etti.



Öte yandan kar yağışıyla beyaza bürünen ormanlık ve dağlık alanlar dron ile görüntülendi.

