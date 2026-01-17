Trabzon'da heyelan meydana geldi

Trabzon'un Araklı ilçesinde heyelan meydana geldi. İlçenin Pazarcık mevkisinde yamaçtan sürüklenen kaya parçaları, toprak ve kar kütlesi yola sürüklendi. Heyelan nedeniyle bir süre kapanan yol, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, AA muhabirine, bölgede birkaç gündür karın etkili olduğunu söyledi. Pazarcık mevkisinde meydana gelen heyelan dolayısıyla yolun kapandığını belirten Çebi, Karayolları ekiplerince yolun kısa sürede ulaşıma açıldığını kaydetti.

