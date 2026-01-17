Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzonspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 14:56 Güncelleme: 17.01.2026 - 14:56
        Trabzonspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

        Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 17.00'de başlayacak.

