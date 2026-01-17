TÜHİS Genel Sekreteri Baş'tan, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'ya ziyaret
Türkiye Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) Genel Sekreteri Mehmet Baş, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı ziyaret etti.
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, TÜHİS Genel Sekreteri Baş, Trabzon'daki programları kapsamında Prof. Dr. Çuvalcı'yı ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çuvalcı, Baş ile çalışma hayatına ilişkin güncel gelişmeleri ve ortak projeleri görüştüklerini belirtti.
