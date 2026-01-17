Habertürk
        Trabzon merkezli dolandırıcılık operasyonunda 23 şüpheli tutuklandı

        Trabzon merkezli 20 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 53 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 11:00 Güncelleme: 17.01.2026 - 11:00
        Trabzon merkezli 20 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 53 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

        Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, sosyal medya ve ikinci el alışveriş sitesi üzerinden sahte ilanlarla dolandırıldıkları şikayetinde bulunanların başvurusu üzerine "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından iki ayrı soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Trabzon merkezli İstanbul, Gaziantep, Antalya, Ankara, İzmir, Mersin, Konya, Denizli, Karaman, Kayseri, Kütahya, Şanlıurfa, Bolu, Edirne ve Batman'da yapılan eş zamanlı operasyonda, 3'ü yaşı küçük 41 şüpheli gözaltına alındı.

        Trabzon Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tespit edilen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan MASAK analizi neticesinde, dolandırıcılık eylemlerinde kullanılan hesaplarda yaklaşık 120 milyon liralık şüpheli hareketlilik olduğu ve paranın bir kısmının kripto varlıklara aktarıldığı belirlendi.

        Jandarma ekiplerince Trabzon merkezli Batman, Çorum, Kırklareli, Manisa, Mersin, İstanbul ve Uşak'ta yapılan eş zamanlı operasyonda ise 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İki operasyonda yakalanan toplam 53 şüpheli, emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi.

        Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 3'ü yaşı küçük 23 şüpheli tutuklandı, 30 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

