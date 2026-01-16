Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzonspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Pazar günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 18:52 Güncelleme: 16.01.2026 - 18:52
        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, ısınma çalışması gerçekleştirildi.

        Rondo ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

        Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

