Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Türk Ticaret Bankasının 12'nci şubesi Trabzon'da açıldı

        Türk Ticaret Bankasının Trabzon Şubesi, törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 20:07 Güncelleme: 16.01.2026 - 20:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Ticaret Bankasının 12'nci şubesi Trabzon'da açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk Ticaret Bankasının Trabzon Şubesi, törenle hizmete açıldı.

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki (TTSO) şubenin açılış töreninde konuşan Vali Tahir Şahin, Türk Ticaret Bankasının misyonunun çok kıymetli olduğunu söyledi.

        Vali Şahin, ihracatın sürdürülebilirliğinin sağlanması adına şubenin çok ciddi destek sunacağına inandığını belirtti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise şehir adına önemli bir açılışı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Artık üst ekonomik parametrelerde Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu bir vizyon var. Üreteceğiz, yatırım yapacağız, istihdam üreteceğiz ama ürettiğimizi de ihraç edeceğiz." dedi.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı ve Türk Ticaret Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Gültepe de üretim ve ihracatın Türkiye ekonomisi için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

        Gültepe, Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonu ve hedefiyle çalıştıklarını belirterek, ihracatçıların kredi kapsamında destek alacağı bir bankaya sahip olmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

        Memleketinde şube açmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Gültepe, "Bankamızın firmalarımıza sağlayacağı katkıyla Trabzon'un ihracatını da en kısa sürede 1 milyar dolardan 2,5 milyar dolara çıkarmasını arzu ediyoruz." dedi.

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise şubenin hayırlı olmasını temenni ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından şubenin açılış kurdelesi kesildi.

        Törene, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü İlker Yeşil, Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, ihracatçı birlik başkanları ile davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        16 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        16 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        Kaçış yolunda korkunç cinayet!
        Kaçış yolunda korkunç cinayet!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
        Trabzonspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
        Trabzon akıllı şehirler arasına katılacak
        Trabzon akıllı şehirler arasına katılacak
        Trabzon'da kadın girişimcilere dijital pazarlama ve e-ticaret eğitimi veril...
        Trabzon'da kadın girişimcilere dijital pazarlama ve e-ticaret eğitimi veril...
        Trabzon'da girişimci ve üretici kadınlara "Dijital Pazarlama ve e-Ticaret E...
        Trabzon'da girişimci ve üretici kadınlara "Dijital Pazarlama ve e-Ticaret E...
        Trabzon ve çevre illerde öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline baş...
        Trabzon ve çevre illerde öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline baş...