Türk Ticaret Bankasının 12'nci şubesi Trabzon'da açıldı

Türk Ticaret Bankasının Trabzon Şubesi, törenle hizmete açıldı.



Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki (TTSO) şubenin açılış töreninde konuşan Vali Tahir Şahin, Türk Ticaret Bankasının misyonunun çok kıymetli olduğunu söyledi.



Vali Şahin, ihracatın sürdürülebilirliğinin sağlanması adına şubenin çok ciddi destek sunacağına inandığını belirtti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise şehir adına önemli bir açılışı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Artık üst ekonomik parametrelerde Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu bir vizyon var. Üreteceğiz, yatırım yapacağız, istihdam üreteceğiz ama ürettiğimizi de ihraç edeceğiz." dedi.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı ve Türk Ticaret Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Gültepe de üretim ve ihracatın Türkiye ekonomisi için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.



Gültepe, Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonu ve hedefiyle çalıştıklarını belirterek, ihracatçıların kredi kapsamında destek alacağı bir bankaya sahip olmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.



Memleketinde şube açmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Gültepe, "Bankamızın firmalarımıza sağlayacağı katkıyla Trabzon'un ihracatını da en kısa sürede 1 milyar dolardan 2,5 milyar dolara çıkarmasını arzu ediyoruz." dedi.



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise şubenin hayırlı olmasını temenni ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.



Konuşmaların ardından şubenin açılış kurdelesi kesildi.



Törene, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü İlker Yeşil, Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, ihracatçı birlik başkanları ile davetliler katıldı.

