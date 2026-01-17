Mescid-i Aksa'nın "manevi iklimi" Trabzon'da minyatürü ile yaşatılacak

ENES SANSAR - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar ilçesindeki Hanife Hatun Cami ve Külliyesi'nin bulunduğu alana Mescid-i Aksa minyatürü yaptırdı.



Trabzon Kudüs Kardeşlik Derneğince bir süre önce kentte Mescid-i Aksa minyatürünün yapılmasına yönelik oluşturulan proje, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e sunuldu.



Genç'in desteklediği, İnşaat Yüksek Mühendisi Hüseyin Öztürk tarafından projelendirilen çalışma ile duvarları ve tabanında taşların kullanıldığı minyatürün diğer bölümleri ise üç boyutlu yazıcılar ve dayanıklı sert plastiklerle üretildi.



Hanife Hatun Cami ve Külliyesi'nin yanındaki 200 metrekarelik alanda yapılmasına karar verilen ve 70 parçadan oluşan minyatürün plastik aksamları ise ressam ve çini ustalarının fırça darbeleriyle yapının aslına uygun şekilde renklendirildi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, AA muhabirine, Mescid-i Aksa'nın sembol bir yapı olduğunu söyledi.



Minyatürdeki çalışmaların devam ettiğini belirten Genç, yapının yaklaşık 2 ay sonra sergilenmeye başlanacağı bilgisini verdi.



Genç, dünyaya bir mesaj vermek istediklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Özellikle katil İsrail devletinin yaptığı bu soykırımı bir kez daha tüm kalbimizle, şiddetle lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'nın da ne kadar hüzün içinde olduğunu biliyoruz. Biz hemen camimizin yanında 200 metrekarelik bir alanda Mescid-i Aksa'yı 1/25'lik bir ölçekle birlikte oradaki Kubbetü's Sahra'yı, Kıble Mescidimizi, kapılarımızı, ayetle kutsal olarak belirtilen yerde ne varsa onları sembolize eden çok güzel bir minyatürü orada yaptık. İnşallah kısa zamanda da bir açılışımızı yapacağız."



- "Bir mesaj vermek istiyoruz"



Yapının aynı zamanda önemli bir maneviyat içerdiğine değinen Genç, "Bu sembol yapımızla birlikte bir mesaj vermek istiyoruz. Çocuğun, kadının, gencin, gücün çok kötüye kullanılmasıyla bir soykırımla birlikte katledilmesini bir kez daha lanetlediğimizi bütün Trabzon halkı olarak gösterdik." ifadelerini kullandı.



Genç, yerel anlamda da önemli bir mesaj verdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Bu eseri hem camimize gelen hem Trabzon'umuza gelen bütün ziyaretçilerimizin hizmetine aldık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle nasıl ki Ayasofya tarihi gerçekliğine uygun olarak Cumhurbaşkanımızın kararlı iradesiyle hürriyetine kavuştu ve aslına uygun hale getirildi, ibadete açıldı, özgürleşti. İnşallah Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın da o kadim kutsal topraklarında özgür olduğu, barışın, kardeşliğin 400 yıl gibi yönettiği o topraklar, hürriyetine kavuşur diye düşünüyoruz."



Trabzon Kudüs Kardeşlik Derneği Başkanı İbrahim Kara ise amaçlarının insanlara Kudüs'ü tanıtmak ve bilgilendirmek olduğunu belirtti.



Bu kapsamda bir proje hazırladıklarını dile getiren Kara, "Böyle bir eserin var olması noktasında belediye başkanına bir sunum yaptık. Başkanımızın önemli desteğiyle bu işe girdik." dedi.



- "Gerçeğine en yakın taşlar kullanılmıştır"



İnşaat Yüksek Mühendisi ve dernek üyesi Hüseyin Öztürk de minyatürün yapımında titizlikle çalışıldığını söyledi.



Yapının hava şartlarına uygun şekilde tasarlandığını aktaran Öztürk, "Burada gerçeğini yansıtmak adına 1/25 ölçekle çalışarak, içerisinde bulunan 300'ün üzerinde eserin 70 tanesini sergilemek için büyük bir titizlikle çalıştık. Gerçeği 144 dönümdür ama burada 1/25 uzunluklarda alan sağlanmıştır. Gerçeğine en yakın taşlar kullanılmıştır." diye konuştu.

