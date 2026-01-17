Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Mescid-i Aksa'nın "manevi iklimi" Trabzon'da minyatürü ile yaşatılacak

        ENES SANSAR - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar ilçesindeki Hanife Hatun Cami ve Külliyesi'nin bulunduğu alana Mescid-i Aksa minyatürü yaptırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 11:01 Güncelleme: 17.01.2026 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mescid-i Aksa'nın "manevi iklimi" Trabzon'da minyatürü ile yaşatılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ENES SANSAR - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar ilçesindeki Hanife Hatun Cami ve Külliyesi'nin bulunduğu alana Mescid-i Aksa minyatürü yaptırdı.

        Trabzon Kudüs Kardeşlik Derneğince bir süre önce kentte Mescid-i Aksa minyatürünün yapılmasına yönelik oluşturulan proje, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e sunuldu.

        Genç'in desteklediği, İnşaat Yüksek Mühendisi Hüseyin Öztürk tarafından projelendirilen çalışma ile duvarları ve tabanında taşların kullanıldığı minyatürün diğer bölümleri ise üç boyutlu yazıcılar ve dayanıklı sert plastiklerle üretildi.

        Hanife Hatun Cami ve Külliyesi'nin yanındaki 200 metrekarelik alanda yapılmasına karar verilen ve 70 parçadan oluşan minyatürün plastik aksamları ise ressam ve çini ustalarının fırça darbeleriyle yapının aslına uygun şekilde renklendirildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, AA muhabirine, Mescid-i Aksa'nın sembol bir yapı olduğunu söyledi.

        Minyatürdeki çalışmaların devam ettiğini belirten Genç, yapının yaklaşık 2 ay sonra sergilenmeye başlanacağı bilgisini verdi.

        Genç, dünyaya bir mesaj vermek istediklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Özellikle katil İsrail devletinin yaptığı bu soykırımı bir kez daha tüm kalbimizle, şiddetle lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'nın da ne kadar hüzün içinde olduğunu biliyoruz. Biz hemen camimizin yanında 200 metrekarelik bir alanda Mescid-i Aksa'yı 1/25'lik bir ölçekle birlikte oradaki Kubbetü's Sahra'yı, Kıble Mescidimizi, kapılarımızı, ayetle kutsal olarak belirtilen yerde ne varsa onları sembolize eden çok güzel bir minyatürü orada yaptık. İnşallah kısa zamanda da bir açılışımızı yapacağız."

        - "Bir mesaj vermek istiyoruz"

        Yapının aynı zamanda önemli bir maneviyat içerdiğine değinen Genç, "Bu sembol yapımızla birlikte bir mesaj vermek istiyoruz. Çocuğun, kadının, gencin, gücün çok kötüye kullanılmasıyla bir soykırımla birlikte katledilmesini bir kez daha lanetlediğimizi bütün Trabzon halkı olarak gösterdik." ifadelerini kullandı.

        Genç, yerel anlamda da önemli bir mesaj verdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Bu eseri hem camimize gelen hem Trabzon'umuza gelen bütün ziyaretçilerimizin hizmetine aldık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle nasıl ki Ayasofya tarihi gerçekliğine uygun olarak Cumhurbaşkanımızın kararlı iradesiyle hürriyetine kavuştu ve aslına uygun hale getirildi, ibadete açıldı, özgürleşti. İnşallah Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın da o kadim kutsal topraklarında özgür olduğu, barışın, kardeşliğin 400 yıl gibi yönettiği o topraklar, hürriyetine kavuşur diye düşünüyoruz."

        Trabzon Kudüs Kardeşlik Derneği Başkanı İbrahim Kara ise amaçlarının insanlara Kudüs'ü tanıtmak ve bilgilendirmek olduğunu belirtti.

        Bu kapsamda bir proje hazırladıklarını dile getiren Kara, "Böyle bir eserin var olması noktasında belediye başkanına bir sunum yaptık. Başkanımızın önemli desteğiyle bu işe girdik." dedi.

        - "Gerçeğine en yakın taşlar kullanılmıştır"

        İnşaat Yüksek Mühendisi ve dernek üyesi Hüseyin Öztürk de minyatürün yapımında titizlikle çalışıldığını söyledi.

        Yapının hava şartlarına uygun şekilde tasarlandığını aktaran Öztürk, "Burada gerçeğini yansıtmak adına 1/25 ölçekle çalışarak, içerisinde bulunan 300'ün üzerinde eserin 70 tanesini sergilemek için büyük bir titizlikle çalıştık. Gerçeği 144 dönümdür ama burada 1/25 uzunluklarda alan sağlanmıştır. Gerçeğine en yakın taşlar kullanılmıştır." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mert ile Ada'yı öldürmüştü! Katliamdan önce eşe son mesaj!
        Mert ile Ada'yı öldürmüştü! Katliamdan önce eşe son mesaj!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        Borçlanma primine vergi indirimi
        Borçlanma primine vergi indirimi
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        Şizofreni hastası genç, babasını katletti!
        Şizofreni hastası genç, babasını katletti!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Antalya'da kardeş kurşunu
        Antalya'da kardeş kurşunu

        Benzer Haberler

        Trabzon merkezli dolandırıcılık operasyonunda 23 şüpheli tutuklandı
        Trabzon merkezli dolandırıcılık operasyonunda 23 şüpheli tutuklandı
        Trabzonspor, deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak
        Trabzonspor, deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak
        Kış mevsimi solunum yolu enfeksiyonu riskini artırıyor Prof. Dr. Gürdal Yıl...
        Kış mevsimi solunum yolu enfeksiyonu riskini artırıyor Prof. Dr. Gürdal Yıl...
        Artık ne genç kızların çeyizinde ne de mutfaklarda yer alıyor Bir zamanlar...
        Artık ne genç kızların çeyizinde ne de mutfaklarda yer alıyor Bir zamanlar...
        Trabzon merkezli 19 ilde 120 milyonluk dolandırıcılık operasyonu
        Trabzon merkezli 19 ilde 120 milyonluk dolandırıcılık operasyonu
        Türk Ticaret Bankasının 12'nci şubesi Trabzon'da açıldı
        Türk Ticaret Bankasının 12'nci şubesi Trabzon'da açıldı