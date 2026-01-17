Habertürk
        Trabzonspor ile Kocaelispor 42. randevuda

        Trabzonspor ile Kocaelispor 42. randevuda

        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile Kocaelispor, yarın İzmit'te yapacakları maçla birlikte ligde 42. kez karşı karşıya gelecek.

        Giriş: 17.01.2026 - 11:05 Güncelleme: 17.01.2026 - 11:05
        Trabzonspor ile Kocaelispor 42. randevuda
        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile Kocaelispor, yarın İzmit'te yapacakları maçla birlikte ligde 42. kez karşı karşıya gelecek.

        İki takım arasında bugüne dek oynanılan 41 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 21-9 üstünlüğü bulunuyor. 11 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

        Trabzonspor, 61 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 41 gol gördü.




        - Kocaelispor deplasmanında zorlanıyor

        Trabzonspor, Kocaelispor deplasmanlarında zorlandı.

        Karadeniz ekibi, dış sahada oynadığı 20 müsabakanın 7'sini kazanabildi. 8 maçtan beraberlikle ayrılan bordo-mavili takım, 5 karşılaşmayı ise kaybetti.

        Trabzonspor, 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselen rakibi karşısında geçmişte oynadığı son deplasman karşılaşmalarında da galip gelmekte zorluk çekti.

        Bordo-mavililer, Kocaelispor deplasmanında oynadığı son 6 dış saha maçında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet yaşadı.




        - En farklı galibiyet Trabzonspor'dan

        İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda en farklı galibiyeti alan taraf Trabzonspor oldu. Bordo-mavili takım, 1994-95 sezonunda sahasında Kocaelispor'u 4-0 mağlup etti.

        Ligin ilk yarısının ilk haftasında Trabzonspor, sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

