Trabzonspor ile Kocaelispor 42. randevuda

SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile Kocaelispor, yarın İzmit'te yapacakları maçla birlikte ligde 42. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında bugüne dek oynanılan 41 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 21-9 üstünlüğü bulunuyor. 11 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.



Trabzonspor, 61 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 41 gol gördü.









- Kocaelispor deplasmanında zorlanıyor



Trabzonspor, Kocaelispor deplasmanlarında zorlandı.



Karadeniz ekibi, dış sahada oynadığı 20 müsabakanın 7'sini kazanabildi. 8 maçtan beraberlikle ayrılan bordo-mavili takım, 5 karşılaşmayı ise kaybetti.



Trabzonspor, 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselen rakibi karşısında geçmişte oynadığı son deplasman karşılaşmalarında da galip gelmekte zorluk çekti.



Bordo-mavililer, Kocaelispor deplasmanında oynadığı son 6 dış saha maçında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet yaşadı.









- En farklı galibiyet Trabzonspor'dan



İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda en farklı galibiyeti alan taraf Trabzonspor oldu. Bordo-mavili takım, 1994-95 sezonunda sahasında Kocaelispor'u 4-0 mağlup etti.



Ligin ilk yarısının ilk haftasında Trabzonspor, sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmişti.

