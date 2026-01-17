Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon'da itfaiye ekipleri geçen yıl 4 bin 992 olaya müdahale etti

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, geçen yıl 4 bin 992 olaya müdahalede bulundu.

        Giriş: 17.01.2026 - 12:59 Güncelleme: 17.01.2026 - 12:59
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 7 gün 24 saat esasına göre çalışan itfaiye ekiplerince 2025'te şehir genelinde 2 bin 397 yangın, 283 trafik kazası, 1738 can kurtarma, 35 güvenlik, 114 sel ve su baskını ile 425 diğer olaylar olmak üzere 4 bin 992 olaya müdahale edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İtfaiye Teşkilatının Trabzonluların can ve mal güvenliği için büyük bir özveriyle çalıştığını belirtti.

        Genç, trafik kazalarından can kurtarma operasyonlarına, sel ve su baskınlarından diğer acil müdahalelere kadar ekiplerin 4 bin 992 olaya anında müdahale ederek, şehrin güvenliği adına çok önemli bir görev üstlendiğini vurguladı.

        İtfaiye hizmetlerini daha da güçlendirmek adına yatırımlara aralıksız devam ettiklerinin altını çizen Genç, "Araklı ve Çarşıbaşı ilçelerimizde yapımını tamamladığımız yeni itfaiye binalarımızı yakın zamanda faaliyete alacağız. Bununla birlikte, ihtiyaç duyulan diğer ilçelerimizde ve şehir merkezinde stratejik noktalara yeni itfaiye merkezleri kazandırarak, müdahale süresini daha da kısaltmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

