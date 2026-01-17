Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzonspor, İzmit'e gitti

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile yapacağı maç için İzmit'e gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 16:21 Güncelleme: 17.01.2026 - 16:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, İzmit'e gitti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile yapacağı maç için İzmit'e gitti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra uçakla kentten ayrıldı.

        Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası'nda Fas ile yapacağı üçüncülük maçının ardından bordo-mavili takımın golcü oyuncusu Paul Onuachu'nun özel uçakla İzmit'e getirilmesi için hazırlık yapıldığı öğrenildi.

        Onuachu'nun bu akşam oynanacak maçta ilk 11'de forma giymemesi halinde Nijeryalı oyuncunun özel uçakla getirilip kampa katılacağı aktarıldı.

        Bordo-mavili takımın 21 oyuncudan oluşan kafilesinde sakatlıkları bulunan Savic, Baniya, Visca, Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Onuachu ile takımdan ayrılması gündemde olan Sikan yer almıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Denizin dibindeki tarla şaşırttı!
        Denizin dibindeki tarla şaşırttı!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?

        Benzer Haberler

        Trabzonspor Kocaeli'ye gitti
        Trabzonspor Kocaeli'ye gitti
        Trabzon-Bayburt karayolu Tilkibeli mevkiinde çığ Çığ nedeniyle karayolu ula...
        Trabzon-Bayburt karayolu Tilkibeli mevkiinde çığ Çığ nedeniyle karayolu ula...
        Trabzonspor, Kocaeli'ye 6 eksikle gitti
        Trabzonspor, Kocaeli'ye 6 eksikle gitti
        Trabzonspor'un Kocaelispor maçı kamp kadrosu belli oldu
        Trabzonspor'un Kocaelispor maçı kamp kadrosu belli oldu
        Trabzonspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Trabzonspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Trabzonspor ile Kocaelispor rekabetinde 54'üncü randevu
        Trabzonspor ile Kocaelispor rekabetinde 54'üncü randevu