Trabzonspor, İzmit'e gitti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile yapacağı maç için İzmit'e gitti.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra uçakla kentten ayrıldı.



Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası'nda Fas ile yapacağı üçüncülük maçının ardından bordo-mavili takımın golcü oyuncusu Paul Onuachu'nun özel uçakla İzmit'e getirilmesi için hazırlık yapıldığı öğrenildi.



Onuachu'nun bu akşam oynanacak maçta ilk 11'de forma giymemesi halinde Nijeryalı oyuncunun özel uçakla getirilip kampa katılacağı aktarıldı.



Bordo-mavili takımın 21 oyuncudan oluşan kafilesinde sakatlıkları bulunan Savic, Baniya, Visca, Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Onuachu ile takımdan ayrılması gündemde olan Sikan yer almıyor.

