Çaykara Kaymakamı Erbek, öğretmen ve öğrencilerle iftarda bir araya geldi

Ataköy Cevdet Sunay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen iftar programına Kaymakam Erbek, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Can Narin, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Trabzon'da Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, öğretmen ve öğrencilerle iftar yaptı.

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